Napoli, festa scudetto a rischio rinvio: cambia il programma. La nuove data

La città è pronta a vestirsi d’azzurro per celebrare il quarto scudetto della sua storia, ma i festeggiamenti ufficiali dovranno attendere ancora qualche ora. L’attesissimo evento che riunirà tifosi e squadra inizialmente previsto per il fine settimana, è stato posticipato a lunedì pomeriggio alle 15. Una decisione che, sebbene possa sembrare scomoda per chi sperava in un fine settimana di festa, trova una motivazione precisa e ineludibile: garantire la sicurezza di tutti.

Sulle ultime ci sono le parole della Repubblica, per ordine pubblico è impossibile organizzare il tutto in così poco tempo e per la sicurezza di tutti, il pullman scoperto potrebbe slittare a lunedì pomeriggio.

“Per la necessità di disporre di un servizio d’ordine adeguato, l’appuntamento che sta particolarmente a cuore agli appassionati è destinato a slittare a lunedì pomeriggio alle 15. Ed è facilmente spiegabile: oltre mille “divise” saranno in servizio fino all’alba, quindi, è impensabile che possano continuare a lavorare senza sosta per tutta la giornata. Poi servirà almeno un giorno di riposo. Da qui, la scelta, quasi obbligata, di spostare tutto a lunedì, anche se giorno lavorativo“.