Inter, Inzaghi tenta “il miracolo”: due top recuperati contro il Como

L’Inter non abbassa la guardia. Nonostante le residue speranze di scudetto, i nerazzurri affronteranno con massima serietà l’ultima sfida di campionato contro il Como. La gara, in programma nel weekend, rappresenta non solo l’ultimo atto della Serie A 2024/25, ma anche un banco di prova importante in vista della finalissima di Champions League, in calendario il prossimo 31 maggio.

Simone Inzaghi vuole mantenere alta la concentrazione del gruppo, consapevole che ogni dettaglio può fare la differenza in una sfida europea di tale portata. Proprio per questo, la sfida contro i lariani sarà affrontata con determinazione e senza turnover eccessivi, pur tenendo conto delle condizioni fisiche di alcuni elementi chiave.

Inzaghi prova a recuperarne due in vista di Como-Inter

Lautaro Martínez, ancora alle prese con un lavoro personalizzato, continua ad allenarsi a parte ma sul campo. L’argentino dovrebbe rientrare in gruppo alla vigilia della gara contro il Como, insieme a Davide Frattesi. Toccherà poi a Inzaghi valutare il loro impiego: l’idea è quella di far testare a Lautaro la condizione fisica e permettergli di ritrovare ritmo partita in vista di Londra.

Sul fronte classifica, le chance di rimonta sul Napoli — attuale capolista — sono ridotte, ma l’Inter vuole crederci fino all’ultimo minuto. Come riporta Sky Sport, l’obiettivo è duplice: onorare il campionato fino al fischio finale e arrivare nel miglior stato di forma possibile alla notte europea.