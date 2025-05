Conte emozionato: “Vincere è bello ma vincere a Napoli è eccezionale. Noi nella storia”

Si è conclusa con la vittoria degli azzurri la partita Napoli-Cagliari, un trionfo che ha determinato la vittoria dello scudetto da parte della squadra di Antonio Conte che, proprio a pochi minuti dalla del match decisivo, ha espresso le sue emozioni per questo grande traguardo.

Il Napoli conquista lo scudetto: le parole di Antonio Conte

“Vincere è sempre bello perché ti ripaga del lavoro, dei sacrifici, della passione, di quello che ci metti tu e fai mettere agli altri, non solo ai calciatori a tutti coloro che ci lavorano. Vincere è bello ma vincere in una piazza come Napoli, a livello storico, è sicuramente un evento eccezionale“ – ha dichiarato il mister.

“Il fatto di essere tutti noi nella storia di Napoli ci riempie di orgoglio, di soddisfazione. Non è scontato, non è semplice e non sarà mai semplice. Quindi ce la dobbiamo godere perché è stata un’annata durissima sotto tutti i punti di vista, però abbiamo vinto. Io avevo bisogno di questa sfida. Ora festeggiamo che è la cosa più importante” – ha concluso.

Ad accompagnarlo il capitano Di Lorenzo che ha commentato: “Quando si gioca a calcio si vive per la vittoria, per alzare un trofeo ma soprattutto per regalare emozioni alla gente. Sapere che questo ha fatto felici un sacco di persone è qualcosa di bello. Ci siamo meritati questo trofeo, sono orgoglioso di essere capitano di questa squadra. Abbiamo dimostrato di essere una squadra forte ma soprattutto con due pa**e così. Avevamo bisogno di un allenatore come Conte per arrivare a livelli altissimi”.