Festa scudetto, sul bus della squadra la bandiera per Daniele: chi era il bimbo morto a 13 anni

Anche oggi, in occasione della festa scudetto a Napoli, i calciatori hanno rivolto il loro pensiero al piccolo Daniele, il bambino morto qualche mese fa, a soli 13 anni, a causa di una grave forma di leucemia.

Festa scudetto Napoli, i calciatori ricordano Daniele: chi era

Non è passata inosservata ai presenti una bandiera che sventolava su uno dei bus con la squadra a bordo: quella con il volto di Daniele e la frase “piccolo guerriero napoletano”. Un modo per gli azzurri di tenere vivo il ricordo del piccolo tifoso partenopeo, di recente deceduto a seguito della malattia che lo aveva colpito.

Non è la prima volta che la squadra rende omaggio al giovane. Anche nel corso del match contro il Cagliari, che ha incoronato poi gli azzurri campioni d’Italia, era stato proprio Anguissa a rivolgere il suo pensiero a Daniele.

Daniele era un grande tifoso del Napoli e di certo, oggi, avrebbe gioito insieme al suo popolo per la vittoria dello scudetto. Nonostante le sue condizioni di salute, aveva continuato ad appoggiare la sua squadra del cuore, riuscendo anche a realizzare il suo sogno di incontrare i suoi idoli dal vivo.

Il 7 gennaio scorso si sono tenuti i funerali del piccolo tifoso nella Chiesa dei Fiorentini di Piazza degli Artisti a Napoli. In tanti hanno voluto porgere l’ultimo saluto a Daniele munendosi di sciarpa azzurra. In segno di lutto il mister Antonio Conte aveva sospeso la conferenza stampa in programma per quella giornata.