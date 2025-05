Conte-De Laurentiis, oggi l’incontro: ecco come il presidente proverà a convincere il tecnico

De Laurentiis prova l'ultimo tentativo per convincere Antonio Conte a restare al Napoli

Dopo la festa, si torna a parlare di calcio per il Napoli e una delle attività primarie è il futuro di Antonio Conte. Il tecnico azzurro è ancora in dubbio, le sirene della Juventus sono sempre più insistenti ma De Laurentiis si vuole giocare un jolly.

Nella giornata odierna le parti si incontreranno nuovamente per discutere assieme del futuro. Il presidente azzurro vuole convincere il tecnico con un programma in vista della prossima stagione, maxi. A parlarne è il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna.

De Laurentiis prova a convincere Conte a restare al Napoli

“Il titolo vero è che sarà una riunione decisiva: il presidente proverà per l’ultima volta a convincere l’allenatore a proseguire insieme, illustrando innanzitutto piani di mercato che sembrano grandiosi; sia per le previsioni di investimenti da 200 milioni, sia al netto del primo acquisto di nome Kevin De Bruyne e della possibilità di continuare ingaggiando anche Jonathan David (tanto per cominciare)”