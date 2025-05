Conte-Napoli, la risposta del tecnico entro domani: ecco cosa filtra

Si fanno sempre più grandi le possibilità che Antonio Conte possa continuare ad essere l’allenatore del Napoli. Sulle ultime novità ne ha parlato il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna. Il tecnico sembra averci ripensato, l’amore ricevuto hanno ribaltato una decisione quasi certa.

Mercato faraonico e un progetto che sembra voler puntare in grande. Antonio Conte sembrerebbe essere stato convinto così. Il ritorno in Champions è una vetrina importante e il tecnico vorrà fare bene anche lì, per mettere a tacere quelle voci sul suo rendimento europeo “altalenante”.

Conte sempre più azzurro, il Napoli potrebbe ritrovare il suo condottiero

“Facciamo presto, ancora quarantotto ore: la sua risposta al nuovo progetto De Laurentiis è attesa entro domani. Ma nell’aria c’è già qualcosa di nuovo dopo l’incontro con il presidente di martedì a Roma, i contatti andati in scena anche ieri.

La parte fondamentale del piano operativo riguarda il mercato: il presidente ha prospettato investimenti da 200 milioni di euro e un mercato di altissimo livello. Del resto il ds Manna, fondamentale tessitore della tela nell’ombra, ha cominciato a muoversi in largo anticipo stringendo per De Bruyne e David”.