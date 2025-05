Conte passeggia per via Chiaia, tra selfie e sorrisi ecco la risposta ai tifosi sul futuro

Giornata di svago e riposo per Antonio Conte che ha passeggiato per le strade del quartiere Chiaia prima di una sosta al bar per un caffè con amici. Il tecnico sempre più in direzione Napoli anche per la prossima stagione ha rilasciato alcuni sorrisi alle tante domande dei tifosi su un suo ipotetico addio.

Conte passeggia per Napoli, quanti selfie con i tifosi azzurri

Sulla sua passeggiata ne ha parlato la Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna, rilasciando alcuni retroscena:

“Ma se valesse esclusivamente il linguaggio del corpo, vabbè allora non ci sarebbero problemi: un caffè alle 11.30 in Piazza Amedeo, un altro nel tardo pomeriggio a Piazza dei Martiri, e dunque le ragioni nel cuore di Napoli ci sarebbero tutte per pensare in positivo (come canterebbe Jovanotti)”.

“E poi c’è dell’altro, ciò che non si intuisce, non sembrano neppure sensazioni, ma è il cervello che deve rispondere ad alcune domande: lasciare o raddoppiare? Nel cielo azzurro sopra Napoli, e ovviamente sotto, c’è qualcosa in più di Antonio Conte, che avendo ancora un po’ di ore a disposizione le sfrutterà per intero, almeno sino a domani (al mattino o alla sera, che differenza farà?) per risolvere i suoi tormenti e capire se ciò ha vissuto rappresenti un vincolo dal quale non ci si stacca“.