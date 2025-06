De Laurentiis e l’offerta shock: “Rifiutai. Quando non ci sarò più sapranno loro cosa fare”

Nel corso della conferenza stampa di presentazione dei ritiri estivi del Napoli a Dimaro e Castel Di Sangro, il presidente Aurelio De Laurentiis ha sorpreso tutti con una dichiarazione che va ben oltre gli aspetti sportivi e organizzativi. A margine dell’incontro con i giornalisti, il patron azzurro ha ribadito con forza il suo legame viscerale con la società partenopea.

«Nel 2018 mi è arrivata un’offerta di 900 milioni di dollari, non venderei il Napoli neanche per una proposta di due miliardi e mezzo di euro», ha affermato De Laurentiis con fierezza, sottolineando la sua volontà ferma di non cedere il club, nonostante le cifre astronomiche che circolano nel mondo del calcio moderno.

Il presidente ha poi aggiunto: «Finché sarò in vita sarò qui, poi quando non ci sarò più decideranno i miei figli cosa fare». Parole che testimoniano un rapporto quasi familiare con la società, vissuta non solo come impresa sportiva, ma come autentico progetto di vita.

Con la programmazione dei ritiri e l’inizio della nuova stagione ormai alle porte, le parole del presidente rappresentano un messaggio chiaro alla tifoseria: il Napoli resta saldamente nelle sue mani, guidato da passione, orgoglio e un profondo senso di appartenenza.