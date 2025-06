Disavventura Kvaratskhelia: svaligiata la villa di Cannes che aveva affittato per le vacanze

Secondo quanto riportato da L’Équipe, l’ala del Paris Saint‑Germain, fresco vincitore della Champions League, ha subito un furto nella villa di lusso che aveva affittato sul promontorio di Le Cannet, nei pressi di Cannes, sabato sera.

I ladri avrebbero agito durante un’uscita di Kvaratskhelia e del suo compagno di Nazionale Zuriko Davitashvili (giocatore dell’ASSE), approfittando della loro assenza insieme alle rispettive famiglie.

L’abitazione sarebbe stata addirittura monitorata già durante il Festival di Cannes, segno che i malviventi avevano studiato i suoi movimenti . Il colpo, descritto come discreto ma mirato, avrebbe fruttato gioielli, orologi di pregio e borse di lusso, per un valore stimato in “centinaia di migliaia di euro”.

Nessuno, né Kvara né gli altri presenti, è rimasto ferito, ma l’impatto emotivo è stato forte: il giorno stesso del furto, l’attaccante si era mostrato sui social mentre pranzava in un ristorante di Cannes, circostanza che – secondo alcuni – avrebbe inconsapevolmente facilitato l’azione dei ladri.

Le autorità locali, coordinate dal parquet di Grasse, hanno aperto una enquête préliminaire per fare luce sull’accaduto; al momento non risultano arresti né comunicazioni ufficiali dalle forze dell’ordine.