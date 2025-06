De Bruyne al Napoli, è fatta: i dettagli del contratto. Quanto guadagnerà il belga

È praticamente fatta: Kevin De Bruyne è pronto a vestire la maglia del Napoli. Il fuoriclasse belga, 33 anni, ha trovato l’accordo con il club campione d’Italia per un contratto biennale, con scadenza fissata al 30 giugno 2027 e possibilità di estensione per un’ulteriore stagione.

Il centrocampista, reduce da un decennio trionfale al Manchester City, percepirà un ingaggio complessivo di circa 10 milioni di euro a stagione, cifra che include bonus e premi alla firma. Un investimento significativo da parte della società partenopea, che dimostra ambizioni elevate in vista della prossima stagione, attesa da sfide su quattro fronti.

La trattativa è stata lunga e complessa, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei diritti d’immagine, ma il presidente Aurelio De Laurentiis – affiancato dal suo staff – è riuscito a sbloccare ogni nodo. Decisiva, in questo senso, la strategia meticolosa del club, che ha voluto chiudere l’operazione senza lasciare nulla al caso.

Visite mediche fissate a Roma

Il prossimo passo sarà quello delle visite mediche, in programma giovedì a Roma. Se tutto andrà come previsto, la firma e l’annuncio ufficiale seguiranno a stretto giro, consegnando a Napoli e alla Serie A uno dei colpi di mercato più importanti dell’estate.

De Bruyne arriva in Italia con l’obiettivo di dare esperienza, qualità e leadership a una squadra che punta in alto. Il suo innesto rappresenta un segnale chiaro: il Napoli vuole tornare a essere protagonista, in Italia e in Europa.