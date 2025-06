Manna sonda il terreno con De Bruyne, il Napoli sogna in grande

È il colpo che infiamma il mercato estivo e accende la fantasia dei tifosi partenopei: Kevin De Bruyne è un nuovo giocatore del Napoli. Il fuoriclasse belga, 34 anni, lascia il Manchester City dopo dieci stagioni culminate con 18 trofei, tra cui la tanto agognata Champions League conquistata nel 2023 approdando all’ombra del Vesuvio a parametro zero.

Una trattativa che fino a pochi mesi fa sembrava impossibile, ma che oggi è diventata realtà grazie all’intuizione e al lavoro silenzioso del nuovo direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna. Secondo quanto riportato da Sky Sport, è stato proprio Manna a individuare il momento giusto per affondare il colpo. Tre mesi fa, quando ha fiutato le tensioni tra De Bruyne e il Manchester City in merito al rinnovo contrattuale, è volato a Manchester per incontrare direttamente il giocatore e il suo entourage.

Capolavoro Manna ha convinto De Bruyne a firmare col Napoli

Oggi De Bruyne è sbarcato a Roma per sottoporsi alle visite mediche di rito e firmare il contratto che lo legherà al Napoli. Dopo gli ultimi adempimenti burocratici, il giocatore si prenderà una breve vacanza, prima di raggiungere la squadra per il ritiro estivo a Dimaro.

L’arrivo di De Bruyne rappresenta un segnale forte e chiaro: il Napoli vuole tornare a essere protagonista anche in Europa. E lo fa partendo da un fuoriclasse, uno dei centrocampisti più completi e vincenti dell’ultimo decennio.