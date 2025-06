Gyokeres al Napoli? Il presidente dello Sporting risponde e attacca l’agente dello svedese

In casa Sporting Lisbona la situazione è tutt’altro che tranquilla. A muovere i fili ci ha pensato l’agente di Gyokeres, che secondo quanto raccontato dal presidente del club portoghese, sta provando a portare via l’attaccante con promesse non vere.

Federico Varandas, proprietario dello Sporting ha confermato che il calciatore non si muoverà per meno di 70 milioni di euro, ma non si toccherò nemmeno la quota 100 milioni (quota della clausola). Un messaggio forte e chiaro al Napoli e alle altre interessate al prolifico attaccante.

Gyokeres conteso dal Napoli e non solo, nel mentre scoppia il caso sul calciatore

“Al momento non è arrivata nessuna offerta per Gyokeres. Ma comunque vi dico che non basterebbero i 70 milioni di cui si parla nelle ultime ore. Non è vero che gli ho promesso che sarebbe andato via: con me questi ricatti non funzionano e con questa manovra dell’agente la situazione non farà che peggiorare. Quello che posso garantire è che non chiederò 100 milioni di euro(la cifra della clausola rescissoria)“.