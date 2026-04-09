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Travolto da una moto mentre era in bici, schianto nel Napoletano: 2 persone in ospedale

Apr 09, 2026 - Veronica Ronza

Un grave incidente stradale si è verificato a Melito di Napoli dove un uomo in bici sarebbe stato investito da una persona a bordo di una moto.

Melito di Napoli, in bici investito da una moto: l’incidente

Lo schianto si sarebbe verificato sulla circumvallazione esterna, in direzione Lago Patria, dove nella serata di ieri sono giunti i carabinieri della sezione radiomobile di Marano per effettuare i rilievi del caso e dare il via alle indagini per ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda.

Stando a quanto reso noto dall’Ansa, l’uomo in bici, un 45enne di origini pakistane, sarebbe stato improvvisamente travolto dalla moto, guidata da un 53enne. Entrambi sarebbero rimasti feriti e trasportati d’urgenza, in codice rosso, presso l’ospedale di Giugliano in Campania.

La prognosi è riservata e al momento non si conoscono le condizioni dei due feriti ma pare che siano fuori pericolo. Sono in corso, intanto, gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per fare chiarezza sull’incidente.

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Veronica Ronza
Giornalista pubblicista, laureata in Comunicazione. Amo scrivere della mia città e dell'eccellenza che la connota da sempre