Plinio Medical Center raddoppia: ad Ercolano torna un presidio sanitario di elevata qualità

Il Plinio Medical Center raddoppia. Dopo il successo della sede di Torre del Greco, il centro diagnostico e poliambulatoriale del network Mimina Group apre ad Ercolano riportando in piena attività la storica struttura di via Fevolella con una gestione tutta nuova e rafforzando la presenza sanitaria sul territorio vesuviano.

Ercolano, apre il Plinio Medical Center: una nuova struttura del Mimina Group

Si amplia sulla costa vesuviana la presenza del network sanitario guidato con ottimi risultati dalla famiglia Caianiello e che, tra attività in convenzione e private, è riuscita in pochi anni a diventare un punto di riferimento a Torre del Greco con la sede di via Ignazio Sorrentino.

Ora Plinio fa il “bis”, con una nuova apertura nella vicina Ercolano, nella quale i cittadini troveranno finalmente un punto in cui prendersi cura di sé stessi a 360 gradi: dove il benessere comincia dall’attenzione per il proprio corpo e dall’interpretare i segnali che esso ci invia grazie ad uno staff medico altamente qualificato e ad attrezzature all’avanguardia nei rispettivi campi di applicazione. Un primo passo per volersi bene, proprio sotto casa.

La nuova sede, parte integrante del Mimina Group, nasce dal recupero e dal completo ammodernamento di una struttura sanitaria storica della città, per anni punto di riferimento per i cittadini ercolanesi e non solo. Oggi, grazie a importanti investimenti tecnologici e strutturali, torna a vivere con una gestione nuova e con un progetto sanitario moderno.

Mercoledì 16 aprile, ore 16: una grande inaugurazione

L’inaugurazione ufficiale è prevista per mercoledì 16 aprile alle ore 16, con un evento che vedrà la presenza di autorità, rappresentanti della società civile e personalità del mondo dello spettacolo che hanno scelto di accompagnare simbolicamente questo nuovo inizio per la sanità locale.

A due anni dall’apertura del centro di Torre del Greco, il progetto sanitario del Plinio Medical Center compie quindi un nuovo passo in avanti.

La sede di Ercolano nasce infatti come struttura “gemella” di quella torrese: stessi standard qualitativi, stesso modello organizzativo e la stessa filosofia che punta a garantire servizi sanitari efficienti, accessibili e tecnologicamente avanzati e quella continuità tra fase diagnostica e terapeutica che grazie anche alle altre strutture del gruppo – Villa Cinzia e, a breve, la clinica Villalba a Napoli, Villa Ortensia e Centro Cales nel casertano – garantisce affidabilità e fiducia.

Il successo registrato nella città corallina ha rappresentato il punto di partenza per questa espansione naturale nell’area a sud del capoluogo campano. In poco tempo, il centro di Torre del Greco è diventato un riferimento per migliaia di cittadini che hanno scelto la struttura per esami diagnostici, visite specialistiche e servizi ambulatoriali.

Un legame che si rafforza ulteriormente considerando la storica vicinanza territoriale tra Torre del Greco ed Ercolano, due comunità strettamente connesse geograficamente con numerosi collegamenti in termini di mezzi di trasporto (autobus, linea Circumvesuviana), legami economici e storici ed anche dal punto di vista sanitario data la compresenza nell’ASL NA 3 Sud.

“Finalmente una realtà sanitaria ad Ercolano”

A sottolineare il valore dell’iniziativa è il dottor Marco Caianiello: “Finalmente una realtà sanitaria ad Ercolano. Questa città aveva bisogno di tornare ad avere un presidio moderno e organizzato, capace di offrire servizi diagnostici e specialistici di qualità senza costringere i cittadini a spostarsi altrove.”

Il dott. Marco Caianiello presso il Plinio Medical Center di Ercolano

“Abbiamo scelto di investire su una struttura che per anni è stata un punto di riferimento per il territorio. L’abbiamo completamente rinnovata, dotandola di tecnologie moderne e di un modello organizzativo già collaudato con successo a Torre del Greco, forgiato dalla lunga esperienza della nostra famiglia in ambito sanitario”.

Un nuovo management per una struttura storica nel pieno centro cittadino in una delle aree più densamente abitate d’Italia, con una strutturale esigenza di assistenza sanitaria integrativa rispetto al SSN: “Il nostro obiettivo è semplice: offrire ai cittadini un centro sanitario efficiente, accessibile e vicino alle esigenze delle famiglie.”

I servizi già attivi nella nuova sede

La nuova sede di Ercolano è già operativa con una prima serie di servizi sanitari che saranno progressivamente ampliati nelle prossime settimane.

Tra le attività già disponibili figurano: laboratorio di analisi cliniche in convenzione, diagnostica per immagini, (TAC, RX, OPT, mammografia, etc), poliambulatorio specialistico.

Tra le prime branche già attive all’interno del poliambulatorio spicca la senologia, un servizio particolarmente importante per la prevenzione e la diagnosi precoce delle patologie mammarie.

Apparecchiatura di ultima generazione per la mammografia, anch’essa a basse emissioni di radiazioni

Il progetto sanitario prevede un ampliamento graduale dell’offerta con nuove specialistiche e ulteriori servizi diagnostici, in linea con il modello già sviluppato nella sede di Torre del Greco.

Un nuovo punto di riferimento sanitario per la città

Con l’apertura del nuovo centro, Ercolano torna così ad avere un presidio sanitario moderno e organizzato, capace di offrire servizi diagnostici e ambulatoriali direttamente sul territorio.

Il 16 aprile segnerà quindi non solo l’inaugurazione di una nuova sede, ma anche l’inizio di un percorso destinato a diventare un nuovo punto di riferimento per i cittadini di Ercolano e dell’intera area vesuviana. Il messaggio è chiaro: Plinio raddoppia, e lo fa puntando ancora una volta sul territorio.

Plinio Medical Center, dove si trova e contatti

Plinio Medical Center da oggi ha quindi due sedi:

– Ercolano, Via Fevolella 12 // Tel. 081 1952 1495

– Torre del Greco, Via Ignazio Sorrentino 29 (con ingresso anche dal Viale Aldo Moro) // Tel. 081 1952 1575

CUP (Centro Unico Prenotazioni): Tel. 081 1952 1575

Facebook: Plinio Medical Center

Le indicazioni per la nuova sede di Ercolano: