Arriva l’ondata di sabbia dal deserto del Sahara, piogge sporche e cieli gialli: da quando
Apr 09, 2026 - Veronica Ronza
Con l’arrivo dell’afflusso di aria calda africana, nei prossimi giorni, stando alle previsioni meteo, una vasta nube di pulviscolo, proveniente direttamente dal deserto del Sahara, raggiungerà l’Italia scatenando ondate di sabbia su gran parte della Nazione.
Meteo, arriva pulviscolo dal Sahara: sabbia e piogge sporche
Secondo le stime de Il Meteo, si tratta di un fenomeno legato al passaggio di un profondo vortice che si avvicinerà sempre più al bacino del Mediterraneo, richiamando correnti calde direttamente dal deserto sahariano.
Una configurazione che favorirà il sopraggiungere di grossi quantitativi di pulviscolo desertico, pronto a raggiungere anche il nostro Paese. Gli ultimi aggiornamenti prevedono l’avvicinarsi di questa immensa nube di sabbia a ridosso del weekend quando sarà possibile notare cieli giallognoli o rossastri, visibili soprattutto durante il tramonto.
La fase clou è attesa domenica 12 aprile con l’arrivo di una perturbazione che favorirà il depositarsi al suolo del pulviscolo presente nell’atmosfera. Diverse le Regioni che si “riempiranno” di sabbia da quelle del Nord Ovest ai settori tirrenici fino alle due isole maggiori dove le piogge saranno più intense.
L’ondata di maltempo dovrebbe estendersi fino all’inizio della prossima settimana, continuando a generare probabili piogge “sporche”. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti che possano confermare o smentire la proiezione attuale.