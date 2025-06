Il Napoli ci prova per Lookman: tra richiesta e offerta la forbice è di 10 milioni. Le cifre

Il Napoli accelera su Ademola Lookman. Secondo quanto riportato dal Corriere di Bergamo, il club partenopeo avrebbe messo nel mirino l’esterno nigeriano dell’Atalanta, considerato uno dei talenti più richiesti sul mercato. Gli azzurri sarebbero pronti a formulare una prima offerta da 50 milioni di euro per strappare il giocatore alla Dea.

Al momento, non sono ancora arrivate proposte ufficiali né per Lookman né per gli altri pezzi pregiati dell’Atalanta, come Ederson e Retegui. Tuttavia, il Napoli sembra aver compiuto i passi più concreti, anticipando la concorrenza — tra cui anche l’Atletico Madrid — nella corsa al talento classe ’97. La valutazione del club bergamasco, però, resta alta: per lasciar partire Lookman serviranno almeno 60 milioni di euro.