Offerta shock dall’Arabia per Lukaku: le cifre e la risposta del belga

Romelu Lukaku ha deciso: niente Arabia Saudita. Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’attaccante belga ha rifiutato una ricchissima proposta da 15 milioni di euro netti a stagione proveniente dal campionato saudita. Nessun tentennamento: l’ex Chelsea ha confermato la sua intenzione di rispettare il contratto triennale appena firmato con il Napoli e di seguire con convinzione il nuovo progetto tecnico targato Antonio Conte.

Discorso diverso per Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano resta nel mirino dell’Al-Hilal, che non ha ancora abbandonato l’idea di portarlo in Medio Oriente. Il club partenopeo spera di chiudere la trattativa prima dell’inizio del ritiro estivo a Dimaro, per evitare possibili tensioni in vista della nuova stagione. Sia il Napoli che il giocatore, infatti, sembrano ormai orientati verso una separazione. I prossimi giorni saranno cruciali per definire il futuro dell’ex Lille.