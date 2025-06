Napoli, Di Marzio annuncia: “Deciso il futuro di Ambrosino, dove giocherà la prossima stagione”

Giuseppe Ambrosino è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. Il talento classe 2003 di proprietà del Napoli è infatti sempre più vicino al Cagliari, che lo ha individuato come uno dei rinforzi per il reparto offensivo in vista della prossima stagione.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il giocatore ha già dato il suo ok alla destinazione sarda, mentre i due club stanno discutendo la formula e le condizioni del prestito. Il Napoli non vuole perdere il controllo su un giovane dal grande potenziale, reduce da una stagione positiva a Frosinone, dove ha lavorato a stretto contatto con Guido Angelozzi, futuro direttore sportivo del Cagliari. Sulle ultime ne ha parlato Gianluca Di Marzio a Sky Sport.

Ambrosino in prestito al Cagliari, c’è il via libera del Napoli

“Il Cagliari continua a muoversi sul calciomercato. Dopo aver deciso di riscattare Caprile e Piccoli i rossoblù sono sempre avanti per Giuseppe Ambrosino del Napoli. Il classe 2003 ha dato il suo ok alla destinazione con il Cagliari e gli azzurri che stanno discutendo per la formula e le condizioni del prestito del calciatore”.

“Tra i club, comunque, ci sono tutti i presupposti per fare questa operazione. L’attaccante ritroverebbe anche Guido Angelozzi, che sarà il DS dei rossoblù, con cui ha condiviso quest’ultima stagione a Frosinone. Ambrosino che, tra le altre cose, si è anche messo in mostra nella gara tra l’Italia U21 e la Germania U21 segnando un gol bellissimo su punizione”.