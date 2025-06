VIDEO/ Allan-Kvaratskhelia, spuntano le immagini dello scontro: “Figlio di pu***na!”

Il Botafogo è stato senza dubbio una delle rivelazioni del Mondiale per Club. Il successo contro il Paris Saint-Germain, campione d’Europa in carica, ha sorpreso tutti: una vittoria che ha messo in luce non solo le qualità tecniche della squadra brasiliana — reduce dal trionfo in Copa Libertadores — ma anche una notevole tenuta mentale.

Nel finale, con il PSG alla disperata ricerca del pareggio, la tensione è esplosa in uno scontro acceso tra due vecchie conoscenze del Napoli: Allan e Khvicha Kvaratskhelia.

L’episodio si è consumato nei pressi dell’area di rigore del Botafogo, durante un contrasto in cui Kvara è finito a terra, presumibilmente colpito da Allan e da un altro difensore brasiliano. Il georgiano si è rialzato nervoso, rivolgendo qualche parola a Allan che, secondo quanto riportato da Fogaonet, avrebbe risposto con veemenza: «Ehi, figlio di pu***na! Sei tu il problema!».

Il momento è stato immortalato dalle telecamere: i due sono stati ripresi faccia a faccia, con Allan visibilmente agitato mentre punta il dito contro l’ex compagno. A fine partita, ai microfoni della stampa, il centrocampista brasiliano ha spiegato così l’accaduto:



A discussão completa entre Allan e Kvaratskhelia, que foi além do vídeo anterior.

Os dois bateram boca bastante! https://t.co/Kz96SuPur4 pic.twitter.com/EHmX7i6acy — Espaço Glorioso (@EspacoGlorioso) June 22, 2025

«Kvara è un ottimo giocatore, ha fatto una stagione straordinaria. Ma in campo bisogna rispettare l’avversario. È stato un po’ irrispettoso e io non l’ho accettato».

Non è chiaro cosa abbia detto esattamente Kvaratskhelia per scatenare la reazione, ma dalle parole di Allan si evince che si è trattato di un classico battibecco acceso in campo, probabilmente alimentato dall’adrenalina e dalla posta in gioco.

Entrambi i calciatori hanno condiviso un’esperienza significativa con la maglia del Napoli: Allan ha giocato al San Paolo dal 2015 al 2020 prima di trasferirsi in Premier League (Everton), poi in Medio Oriente e infine approdare al Botafogo. Kvaratskhelia, invece, ha vestito l’azzurro dal 2022 al gennaio 2025, diventando uno degli artefici dello Scudetto storico conquistato nel 2023.

Un duello teso, tra due ex compagni che si sono ritrovati da avversari in una sfida internazionale dal sapore amaro per il PSG — e memorabile per il Botafogo.