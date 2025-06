ULTIM’ORA/ Romano: “Sancho è una priorità del Napoli. Prossime ore decisive”

Il calciomercato del Napoli entra nel vivo e porta con sé nomi importanti. A fare il punto della situazione è stato il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano. Al centro dell’aggiornamento, la suggestiva trattativa per Jadon Sancho.

Secondo quanto riportato, nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti tra il Napoli e l’entourage di Jadon Sancho. L’esterno inglese è considerato uno dei profili prioritari dalla dirigenza azzurra per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Si tratta di un’operazione complessa, ma il club partenopeo vuole capire concretamente quali margini ci siano per imbastire una trattativa con il Manchester United, proprietario del cartellino.

Fabrizio Romano parla di Sancho al Napoli, le ultime

“Nelle prossime ore ci saranno nuovi contatti per Jadon Sancho. Il Napoli lo considera uno degli esterni prioritari per rinforzare la rosa. Ci saranno dei contatti diretti per capire che tipo di piega può prendere questo tipo di trattativa. Oltre ai contatti per l’attaccante inglese, arriverà anche la firma di Alex Meret sui contratti. L’accordo è chiuso da tempo, Meret firmerà un biennale fino al 2027, a 2 milioni e mezzo di euro netti a stagione, più 200-300 mila euro di bonus“.