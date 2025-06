UFFICIALE/ Il Cagliari riscatta Caprile dal Napoli: “In bocca al lupo Elia!”

La SSC Napoli ha annunciato attraverso un comunicato ufficiale che il Cagliari Calcio ha esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del portiere Elia Caprile. Il classe 2001, reduce da una stagione in prestito proprio con il club rossoblù, entra così a far parte a tutti gli effetti della rosa sarda in vista della prossima stagione.

Il club azzurro ha salutato il giocatore con parole di stima e gratitudine, augurandogli il meglio per il futuro:

“A Elia va il più sentito in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera sportiva”, si legge nella nota ufficiale.

Con questa operazione, il Cagliari si assicura un giovane portiere di talento e prospettiva, già protagonista in Serie A, mentre il Napoli continua a snellire la rosa e a riorganizzare le proprie strategie in vista della nuova stagione sotto la guida tecnica di Antonio Conte.