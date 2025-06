Napoli, sprint Lang: tutti i dettagli del contratto, pronto un quinquennale

Dopo lunghi corteggiamenti e occasioni sfumate, Noa Lang è finalmente pronto a vestire la maglia del Napoli. L’esterno offensivo olandese, classe 1999, ha scelto da tempo il club azzurro come destinazione ideale per il grande salto in Serie A e, secondo quanto riportato dal quotidiano olandese NOS, il suo desiderio è ormai a un passo dal diventare realtà.

Dall’Olanda confermano, le cifre dell’accordo tra il Napoli e Noa Lang

Dalla stampa dei Paesi Bassi arrivano conferme importanti: Napoli e PSV Eindhoven avrebbero raggiunto un accordo di massima per il trasferimento dell’ala ventiseienne, con l’operazione destinata a chiudersi nei prossimi giorni. Dopo il mancato approdo al Milan nelle scorse stagioni e il trasferimento sfumato al Napoli già a gennaio, Lang è ora a un passo dal coronare il suo sogno italiano.

Il giornale olandese ‘NOS’ conferma che ci siamo: nei prossimi giorni il PSV Eindhoven concluderà la cessione ai campioni d’Italia. “Il Napoli e il PSV – si legge – hanno raggiunto un accordo di massima con i campioni d’Italia. Noa Lang può firmare per cinque anni con il Napoli. Pronto per lui uno stipendio da giocatore importante: l’ala ventiseienne guadagnerà 2,5 milioni di euro all’anno in Italia”.