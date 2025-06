Darwin Nunez vuole il Napoli: il motivo è legato anche alla moglie. Ecco perché

Il Napoli continua a lavorare per assicurarsi Darwin Núñez, centravanti uruguaiano del Liverpool, e uno dei motivi spinosa più importanti del possibile trasferimento arriva dalla sfera privata del giocatore: la moglie desidera cambiare aria.

Darwin Nunez al Napoli? C’è anche la moglie a spingere sulla trattativa

Secondo l’agente Bruno Satin, intervenuto ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, Núñez ha scelto di valutare il Napoli proprio per un insieme di ragioni professionali e personali:

“Nunez? Forte, fisicamente è un animale, ma è anche veloce. In Serie A fa la differenza uno come lui, sapevo che a Liverpool non stava più bene e anche la moglie voleva andar via. L’ho visto in nazionale a novembre, lavora tanto per la squadra, è un top player. Bisogna capire come farlo coesistere con Lukaku, ma gli impegni saranno tanti e chi sta meglio giocherà”, ha riferito l’ex agente di Kalidou Koulibaly.