Il nome che attira maggiormente l’attenzione della dirigenza partenopea per il pacchetto arretrato è quello di Sam Beukema, difensore olandese classe ’98, protagonista di una stagione positiva con la maglia del Bologna. Beukema rappresenta il profilo ideale per il progetto tattico di Conte: affidabile, fisico e già abituato al campionato italiano.

Le ultime su Beukema, il Napoli prova l’assalto

Il Napoli ha già mosso i primi passi ufficiali, formulando un’offerta ai rossoblù, che però è stata prontamente respinta. Nonostante il no iniziale del club emiliano, la trattativa resta viva. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i contatti tra la dirigenza azzurra e l’entourage del giocatore proseguono in maniera costante, nella speranza di trovare presto un’intesa che possa far decollare l’operazione.

La volontà del Napoli è chiara: portare Beukema all’ombra del Vesuvio, colmando la distanza tra domanda e offerta. Il club crede fortemente nel difensore olandese e non sembra intenzionato a lasciar cadere la pista. Le prossime ore potrebbero rivelarsi decisive per capire se ci saranno margini concreti per chiudere l’affare e mettere a disposizione di Conte un rinforzo importante per la difesa.