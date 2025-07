FOTO/ Toronto saluta Insigne, i tifosi festeggiano: “Natale è arrivato prima quest’anno”

Martedì 1° luglio 2025, il Toronto FC ha ufficializzato tramite un post su Instagram la rescissione consensuale del contratto con Lorenzo Insigne, insieme a quella di Federico Bernardeschi.

Subito, tra i commenti al post, è esplosa una serie di reazioni entusiaste: molti tifosi sembrano sollevati, se non addirittura euforici, per la fine del “peso insostenibile” rappresentato dall’ingaggio dell’ex Napoli, parametrato a prestazioni spesso deludenti alternate da lunghi infortuni.

Uno dei commenti più emblematici recitava:

Il tono è chiaro: i fan sentono di aver finalmente voltato pagina, dopo aver sostenuto un ingaggio record finito irrimediabilmente sotto la lente d’ingrandimento. Un altro utente suggerisce il valore di questa operazione:

“Ben fatto! Finally. A new era can begin and this fiasco is now behind us.”