La Juventus tratta da mesi con Osimhen: due gli ostacoli, quali sono

Victor Osimhen torna al centro del mercato, e questa volta con forza. La Juventus ha deciso di cambiare pelle e punta tutto su un colpo pesante in attacco. L’obiettivo è chiaro: alzare il livello della squadra, andando oltre le vittorie contro le medio-piccole per tornare a competere ai massimi livelli. Lo scrive oggi La Gazzetta dello Sport, che rivela come il club bianconero abbia riacceso i fari su Osimhen, centravanti del Napoli e protagonista di un’estate piena di incognite.

La Juventus su Osimhen, i retroscena della trattativa

Il Napoli, da parte sua, parte da una richiesta precisa: servono almeno 75 milioni di euro per lasciar partire il suo numero 9. Una cifra importante, ma non inaccessibile per le pretendenti. Oltre alla Juventus, anche il Paris Saint-Germain è fortemente interessato, e dalla Premier League non mancano estimatori disposti a investire su uno degli attaccanti più esplosivi d’Europa.

Il rapporto tra Osimhen e il Napoli, però, sembra ormai al capolinea. Dopo il rinnovo firmato mesi fa, il feeling con l’ambiente si è gradualmente raffreddato. I segnali sono chiari: il giocatore è pronto per una nuova avventura e il club azzurro non si opporrà alla sua cessione, ma solo alle proprie condizioni economiche.

La Juve osserva e si muove. L’interesse per Osimhen non è nuovo: già durante la scorsa stagione, quando Giuntoli era appena approdato a Torino, erano stati avviati i primi contatti. Oggi, quell’idea torna prepotentemente d’attualità, anche perché il futuro di Kolo Muani – attualmente in prestito dal PSG – resta incerto. Il club francese è disposto a rinnovare l’accordo solo a patto che la Juve si impegni al riscatto definitivo nell’estate 2026, condizione che non convince pienamente i bianconeri.

In questo contesto, Osimhen rappresenta molto più di un semplice piano B: è il simbolo di una Juve ambiziosa, pronta a rilanciarsi con un attaccante di livello internazionale. Ma la partita è ancora lunga, e tutto ruoterà attorno alla volontà del giocatore – e alla fermezza di De Laurentiis nel trattare.