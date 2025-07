Non solo acquisti: il Napoli comincia a definire anche le uscite. Uno dei primi a salutare sarà Cyril Ngonge, destinato al Torino. Come riportato dall’edizione torinese de La Repubblica, i due club hanno trovato l’accordo per il trasferimento dell’esterno belga in granata, con un’operazione da circa 8 milioni di euro.

Ngonge al Torino, tutti i dettagli

L’affare è stato gestito separatamente rispetto alla trattativa che avrebbe dovuto portare il portiere Vanja Milinkovic-Savic all’ombra del Vesuvio. Un’operazione, quest’ultima, che sembrava a un passo dalla chiusura ma che si è improvvisamente bloccata, lasciando aperti interrogativi sul futuro tra i pali per la squadra di Conte.

Diverso invece l’esito della vicenda Ngonge, dove è stata determinante la volontà del giocatore, desideroso di ritrovare Marco Baroni, l’allenatore che lo aveva lanciato nella stagione 2022/23 con la maglia del Verona. Proprio quel feeling tecnico ha convinto l’esterno offensivo a sposare il progetto granata, in cerca di rilancio dopo sei mesi difficili all’ombra del Vesuvio.

Ngonge era arrivato al Napoli nel gennaio 2024 per una cifra complessiva di 18 milioni di euro più bonus. In azzurro, però, ha trovato poco spazio e continuità, chiudendo la sua breve esperienza con prestazioni altalenanti e un ruolo marginale nello scacchiere tattico.