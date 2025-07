Napoli, caso Lindstrom: la decisione del club azzurro sul suo futuro

Settimane intense in casa Napoli, con il nuovo direttore sportivo Giovanni Manna impegnato su più fronti tra acquisti e cessioni. Tra i nomi in uscita figura Jesper Lindstrom, rientrato dal prestito all’Everton dopo una stagione poco brillante e al centro delle valutazioni del club azzurro.

Il punto della situazione su Lindstrom da casa Napoli

Arrivato nell’estate 2023 per circa 30 milioni di euro dall’Eintracht Francoforte, Lindstrom non è riuscito a lasciare il segno nella sua prima stagione in Serie A: 29 presenze, zero gol e zero assist, un rendimento ben al di sotto delle aspettative che ha rapidamente ridimensionato il suo valore sul mercato.

Nel 2024 il danese è stato ceduto in prestito all’Everton, ma anche in Premier League non è riuscito a rilanciarsi. Colpito da alcuni infortuni, ha recentemente subito un intervento per un’ernia che lo terrà fuori per l’intera stagione 2024-2025. Una condizione fisica che ha convinto l’Everton a non esercitare il diritto di riscatto, riportando il giocatore a Napoli.

Lindstrom resta un profilo interessante per la sua versatilità, velocità e tecnica, ma le sue ultime due stagioni hanno inciso negativamente sulla sua valutazione. Il Napoli, consapevole della situazione, è disposto a cederlo per una cifra tra i 16 e i 18 milioni di euro, ma al momento nessun club si è fatto avanti con un’offerta concreta.