Napoli all’attacco, Romano annuncia: “Noa Lang, here we go”. In arrivo anche un altro colpo

Il Napoli accelera sul mercato e mette a segno il primo vero colpo dell’estate: Noa Lang è pronto a vestire l’azzurro. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’accordo con il PSV Eindhoven è stato raggiunto in via definitiva. I due club hanno completato lo scambio dei documenti e l’esterno offensivo classe 1999 si prepara a iniziare la sua nuova avventura in Serie A. Il giornalista ha confermato il tutto con il suo classico “Here We Go”, a conferma che manca ormai solo l’ufficialità.

Fabrizio Romano annuncia Noa Lang e nel mentre il Napoli vira forte anche su Juanlu

L’operazione complessiva si chiude per una cifra di 28 milioni di euro, bonus inclusi, con l’inserimento di una clausola sulla futura rivendita a favore del club olandese. Per Lang è pronto un contratto a lungo termine da 2,8 milioni di euro netti a stagione. Il prossimo passo sarà rappresentato dalle visite mediche, attese a breve.

Ma il mercato azzurro non si ferma qui. Il club è al lavoro anche per chiudere il secondo rinforzo: Juanlu Sánchez, terzino destro classe 2003 del Siviglia. Il Napoli ha già raggiunto un accordo personale con il calciatore, e ora si lavora per trovare l’intesa definitiva con il club spagnolo.

Il Siviglia continua a chiedere 17 milioni di euro più una percentuale del 10% sulla futura cessione, ma da ambienti vicini alla trattativa filtra ottimismo. L’ultima offerta del Napoli, attesa all’inizio di questa settimana, potrebbe avvicinarsi ai 15 milioni di euro, somma ritenuta sufficiente per chiudere l’operazione.

Con Lang in arrivo e Juanlu sempre più vicino, il Napoli comincia a definire il nuovo corso sotto la guida del presidente De Laurentiis, rinforzando qualità e profondità in due ruoli chiave.