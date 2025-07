Beukema pazzo di Napoli: il gesto inaspettato del difensore per convincere il Bologna a cederlo

Il Napoli accelera sul mercato per consegnare ad Antonio Conte una rosa quanto più possibile definita già nei primi giorni del ritiro di Dimaro. Dopo gli arrivi ormai certi di Kevin De Bruyne e del giovane Giuseppe Marianucci, il club azzurro è vicino anche alla chiusura per Noa Lang: è in corso lo scambio di documenti con il PSV Eindhoven, preludio alla definitiva fumata bianca. L’esterno olandese classe ’99 è dunque prossimo a diventare un nuovo rinforzo offensivo per Conte.

Beukema vuole solo il Napoli, ecco cosa ha fatto per arrivare in azzurro

Ma non finisce qui. A breve, infatti, dovrebbe arrivare anche la chiusura per Sam Beukema. Secondo quanto riportato dall’edizione bolognese de Il Resto del Carlino, Napoli e Bologna sono vicinissimi all’intesa per il trasferimento del difensore olandese. L’operazione si farà a titolo definitivo, dopo che il club emiliano aveva respinto la proposta azzurra basata su un prestito con obbligo di riscatto.

Decisiva, in questo senso, anche la volontà del giocatore, che avrebbe manifestato la disponibilità a ridursi l’ingaggio pur di favorire l’arrivo in azzurro: una parte di quella rinuncia potrebbe infatti servire a colmare la differenza economica tra le due società.