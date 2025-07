ULTIM’ORA/ Osimhen-Galatasaray: intesa trovata, manca quella col Napoli

Il futuro di Victor Osimhen sembra sempre più lontano da Napoli. I margini per una permanenza del centravanti nigeriano sono ormai ridottissimi, quasi nulli, e l’addio appare inevitabile. Sul tavolo ci sono due offerte concrete: una da parte dell’Al Hilal, club saudita disposto a pagare per intero la clausola rescissoria da 75 milioni di euro, e una del Galatasaray, che spinge forte per riportarlo in Turchia, dove l’attaccante ha lasciato un ricordo positivo e sarebbe disposto a tornare.

Romano spiega la situazione di Osimhen, il Napoli è un’utopia

A fare il punto della situazione è stato Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, attraverso il suo canale YouTube:

“A me risulta che non ci sia assolutamente nulla sul reintegro di Osimhen in organico, il Napoli non ci sta lavorando. Il pallino degli azzurri per l’attacco rimane Darwin Núñez, per quanto si tratta di un’operazione non facile, costosa, lenta. È chiaro che vendere Osimhen diventa necessario per andare su Núñez”.

Il Napoli, quindi, guarda avanti e si prepara alla cessione del suo numero 9, che permetterebbe di finanziare l’assalto al centravanti uruguaiano del Liverpool. E se l’Al Hilal resta in prima fila, pronto a soddisfare sia il club che il giocatore con un’offerta d’ingaggio praticamente irrinunciabile, il Galatasaray non si arrende.

Secondo Romano, infatti, il club turco ha riallacciato i contatti sia con il Napoli che con l’entourage di Osimhen. L’accordo con il giocatore è vicino, grazie anche ai buoni ricordi dell’esperienza in Turchia e alla volontà di Osimhen di tornarvi. Tuttavia, il nodo resta la parte economica con il Napoli: il Galatasaray è arrivato a 50 milioni di euro più bonus, ma resta distante dalla clausola fissata a 75 milioni.