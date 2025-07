ULTIM’ORA/ Il vicepresidente del Galatasaray annuncia: “Osimhen sarà nostro entro 48 ore”

Il Galatasaray fa sul serio. Dopo aver conquistato il titolo in patria, il club turco guarda ora con grande ambizione alla Champions League, promettendo ai propri tifosi una rosa all’altezza delle sfide europee. E le mosse di mercato lo dimostrano chiaramente.

L’annuncio del Galatasaray su Osimhen

Il primo colpo è stato da urlo: Leroy Sané, esterno offensivo tedesco ex Bayern Monaco, ha già detto sì al progetto giallorosso. Ma la vera bomba è quella che potrebbe esplodere nelle prossime ore: Victor Osimhen è molto vicino a vestire la maglia del Galatasaray.

A confermare la trattativa è stato direttamente il vicepresidente del club, Metin Öztürk, che ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa turca:

“Victor Osimhen è molto vicino a diventare un nostro calciatore. Ogni calciatore vorrebbe venire al Galatasaray. Abbiamo presentato a Napoli l’offerta adeguata per Victor Osimhen. Questa operazione si concluderà entro 48 ore. Ogni calciatore ha una sua alternativa nella nostra rosa.”

Una dichiarazione forte che certifica la volontà del club di Istanbul di affermarsi anche sul palcoscenico europeo. Se l’operazione dovesse concretizzarsi, il Galatasaray metterebbe le mani su uno degli attaccanti più richiesti in Europa, protagonista della cavalcata scudetto del Napoli nella stagione 2022/23.

Il calciomercato è in fermento e i tifosi giallorossi sognano in grande: con Sané già in rosa e Osimhen ormai ad un passo, il Galatasaray si candida prepotentemente come una delle squadre da tenere d’occhio nella prossima Champions League.