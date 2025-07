RETROSCENA/ Conte ha seguito i suoi calciatori anche in vacanza: ecco cosa ha fatto

Vacanze sì, ma senza distrazioni. Dopo una stagione straordinaria, culminata con la clamorosa e inaspettata vittoria dello Scudetto, in casa Napoli si festeggia, ma con la testa già rivolta al futuro. Il diktat di Antonio Conte è chiaro: ricaricare le pile è fondamentale, ma senza perdere il ritmo mentale.

Conte non molla il suo Napoli, nemmeno in estate si concede al relax

Come svela l’edizione odierna de Il Mattino, l’allenatore salentino ha già iniziato a costruire il suo Napoli anche durante il periodo di pausa. Conte ha sentito telefonicamente i suoi senatori, mantenendo il giusto equilibrio tra riposo e concentrazione, e facendo arrivare il suo messaggio forte e chiaro: l’asticella resta alta.

Non solo Conte. Anche il nuovo direttore sportivo Giovanni Manna è già operativo, e insieme a De Laurentiis si prepara a dare il via alla nuova stagione. Il presidente, reduce da alcune ore trascorse tra Capri e Ischia, resterà in città fino a giovedì. Parteciperà la mattina a un panel del Giffoni Film Festival, poi volerà direttamente a Dimaro per incontrare squadra e staff al loro arrivo in ritiro.