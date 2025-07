FOTO/ Spuntano le immagini delle possibili maglie del Napoli per la stagione 2025/26

Sono cominciate a circolare in rete le prime immagini che potrebbero rivelare le maglie del Napoli per la stagione 2025/26. Si tratta, per ora, solo di leak non ufficiali, ma la qualità dei dettagli e la diffusione degli scatti lasciano pensare che ci sia una buona probabilità che si tratti delle divise reali.

Le nuove possibili maglie del Napoli

Secondo le immagini apparse sui social, la prima maglia resterebbe fedele alla tradizione azzurra, con un design pulito e pochi elementi grafici, ma con possibili inserti bianchi sulle maniche o sul colletto. La seconda divisa, invece, potrebbe essere bianca con accenti oro o blu navy, mentre la terza maglia — come da consuetudine più creativa — sembrerebbe virare su toni più scuri, forse nera o grigio antracite, con pattern geometrici o dettagli fluorescenti.

Non ci sono conferme ufficiali né da parte del club né dallo sponsor tecnico, ma i leak stanno già facendo discutere i tifosi, divisi tra entusiasmo e scetticismo. Alcuni apprezzano il ritorno a linee semplici e sobrie, altri sperano ancora in sorprese dell’ultima ora.

Se le immagini dovessero rivelarsi autentiche, si tratterebbe di una collezione all’insegna della continuità, pensata per accompagnare una stagione che si preannuncia ambiziosa. In attesa dell’annuncio ufficiale, previsto nelle prossime settimane, i tifosi restano in attesa… ma qualcosa, forse, è già trapelato.