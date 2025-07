Il Napoli non si ferma, Romano annuncia: “In arrivo anche Milinkovic Savic”

Il Napoli è pronto a chiudere l’affare per Milinkovic-Savic, portiere del Torino, con l’operazione ormai praticamente definita. Come riportato da Fabrizio Romano su X, il trasferimento del portiere serbo agli azzurri è in fase avanzata e dovrebbe concludersi nelle prossime ore.

Il Napoli è pronto ad accogliere un nuovo portiere

Secondo le informazioni, i dettagli sono ormai chiari: Milinkovic-Savic ha dato il suo sì al trasferimento al Napoli, e i due club stanno solo definendo gli ultimi aspetti prima dell’ufficialità. Il portiere, che ha vissuto un’ottima esperienza al Torino, rappresenta un rinforzo di qualità per il reparto difensivo partenopeo, pronto a mettersi a disposizione di Antonio Conte per la nuova stagione.

Il Napoli ha deciso di puntare sull’esperienza di Milinkovic-Savic per rinforzare la propria rosa in vista della difesa del titolo di campione d’Italia. La trattativa è praticamente chiusa, con il giocatore che firmarà un contratto a lungo termine con il club azzurro, diventando un elemento fondamentale del reparto portieri.

Con il trasferimento di Milinkovic-Savic, il Napoli continua a rafforzare la propria squadra, con il portiere serbo pronto a difendere i pali del club partenopeo.