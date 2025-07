McTominay ricorda lo scudetto: “È stato il momento più bello della mia carriera”

A Radio CRC lo scozzese è tornato a parlare dello scudetto, tra ricordi ed emozione McTominay è un fiume in piena su quella magica serata di fine maggio.

McTominay e i ricordi scudetto col Napoli

Napoli-Cagliari? È stato il momento più bello della mia carriera: non potevo sognare di meglio. Ho fatto un’intervista quattro mesi fa e ho detto ai napoletani che avrei voluto portare loro il campionato ed attraverso il duro lavoro l’abbiamo fatto. Il gol è stato importantissimo, ma ora dobbiamo concentrarsi su una nuova stagione e dobbiamo ripeterci. Le grandi squadre e i grandi giocatori sono sempre più affamati ed io farò del mio meglio per questa squadra. Abbiamo un sacco di partite quest’anno ed un grande gruppo!

Ambientarmi in Serie A è stato reso molto semplice da mister Conte e dai miei compagni di squadra che sono stati fantastici con me dal primo momento in cui sono arrivato. Io volevo solo lavorare il più possibile, mettermi in forma il più possibile e mostrare le mie qualità in campo. Non è un discorso solo per la passata stagione, ma vale anche per quella che è iniziata ora: nuovo capitolo, nuovi giocatori e non vedo l’ora.