SSC Napoli-Arezzo, le probabili formazioni: grande attesa per l’esordio di De Bruyne

Dopo i primi giorni di ritiro a Dimaro, il Napoli è pronto a scendere in campo per il primo test estivo. Mercoledì 22 luglio, alle ore 18:00, la squadra di Antonio Conte affronterà l’Arezzo allo Stadio Comunale del centro trentino. Sarà la prima occasione per valutare la condizione fisica degli azzurri e iniziare a vedere all’opera i nuovi innesti.

L’Arezzo, avversario di giornata, arriva dal girone B della Serie C, dove nella scorsa stagione ha raggiunto il secondo turno dei playoff. Sulla panchina degli amaranto siede Cristian Bucchi, ex attaccante del Napoli nella stagione 2006/07.

La gara rappresenta l’inizio del percorso di preparazione in vista del debutto in Serie A, fissato per sabato 23 agosto a Reggio Emilia contro il neopromosso Sassuolo. Ma l’attenzione dei tifosi è già tutta rivolta al possibile esordio in maglia azzurra di Kevin De Bruyne, il colpo da novanta dell’estate napoletana. Attesa anche per gli altri nuovi arrivi: Lorenzo Lucca, Noa Lang, Sam Beukema e Luca Marianucci.

Dove vedere Napoli-Arezzo in diretta TV e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta in modalità pay-per-view al prezzo di 9,99 € su tre diverse piattaforme: DAZN, Sky Primafila e OneFootball.

DAZN : visione disponibile per abbonati e non abbonati (basta registrarsi con email).

: visione disponibile per abbonati e non abbonati (basta registrarsi con email). Sky Primafila : accessibile solo per clienti Sky tramite la sezione dedicata.

: accessibile solo per clienti Sky tramite la sezione dedicata. OneFootball: disponibile via sito web o app mobile, con registrazione obbligatoria.

La gara sarà visibile su Smart TV compatibili o tramite dispositivi come Apple TV, Android TV, Amazon Fire Stick, oltre a console PlayStation e Xbox.

Per chi preferisce lo streaming, sarà possibile seguire il match su:

DAZN.it da browser o app mobile

da browser o app mobile SkyGo per clienti Sky

per clienti Sky OneFootball via web o app

La telecronaca sarà curata da Riccardo Mancini per DAZN.

Le probabili formazioni

Napoli (4-2-3-1):

Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Spinazzola, Anguissa, Lobotka, De Bruyne, Lang, Lukaku, Neres.

Allenatore: Antonio Conte

Arezzo (4-3-3):

Trombini; Renzi, Gilli, Chiosa, Righetti; Chierico, Guccione, Dezi; Pattarello, Ravasio, Tavernelli.

Allenatore: Cristian Bucchi