Verrai al Napoli? Grealish risponde così ad un tifoso a Ravello

Jack Grealish è stato avvistato in Costiera Amalfitana da alcuni giorni, dove sta trascorrendo le sue vacanze estive. Una presenza che ha inevitabilmente alimentato le voci su un possibile trasferimento al Napoli, in un momento in cui il club partenopeo è attivo sul mercato per rafforzare la corsia sinistra.

Le parole di Jack Grealish sul Napoli

Secondo le ultime indiscrezioni, il direttore sportivo Manna avrebbe già avviato i primi contatti esplorativi con il Manchester City, anche se le cifre dell’operazione appaiono tutt’altro che semplici da sostenere. Al momento, resta il dubbio: si tratta solo di una coincidenza turistica o di un segnale di mercato? Solo il tempo potrà chiarirlo.

Intanto, nella serata di ieri, Grealish è stato avvistato al ristorante “Mimì” a Ravello. Il proprietario e lo staff del locale, riconoscendolo, lo hanno salutato esprimendogli il desiderio di vederlo presto con la maglia del Napoli. La risposta del fantasista del City, detta con un sorriso, è stata un emblematico “Maybe” — che in inglese significa “Forse” o “Magari”.

Ad oggi, Grealish è uno dei nomi che circolano per la fascia sinistra del Napoli, tra suggestione e realtà. Un’idea affascinante che scalda il cuore dei tifosi, in attesa di capire se si trasformerà in qualcosa di più concreto.