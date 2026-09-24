San Gennaro World, l’evento gratis sul Sagrato del Duomo: da Samurai Jay a De Piscopo

Lunedì 28 settembre 2026 si terrà il Premio San Gennaro World 2026, l’evento ideato e curato nella direzione artistica da Gianni Simioli, che animerà il Sagrato del Duomo di Napoli, ospitando svariati artisti. L’ingresso è gratuito.

Premio San Gennaro 2026, l’evento gratis al Duomo: i cantanti

L’iniziativa gode del patrocinio e il sostegno dell’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli. La partecipazione all’evento è libera e gratuita ma, per accedere alla platea, bisogna raggiungere il Sagrato del Duomo entro le 20:15 per non rischiare di trovare tutti i posti disponibili esauriti.

Tra gli ospiti più attesi di questa edizione i protagonisti della scorsa edizione di Sanremo: Samurai Jay, LDA e Aka 7even ancora in compagnia dell’intramontabile Tullio De Piscopo. A fornire alcune anticipazioni sul festival è stato il direttore artistico Gianni Simioli.

“Il Sindaco Gaetano Manfredi consegnerà a Tullio De Piscopo la medaglia Città di Napoli per la sua immensa arte e a consegnargli il Premio San Gennaro World saranno LDA e Aka7even che hanno diffuso con lui Andamento lento tra le giovani generazione dal palco dell’Ariston. Tullio, diretto dal Maestro Checco D’Alessio, regalerà alla platea un meraviglioso quadro musicale. Un onore avere con noi un big della cultura Pietrangelo Buttafuoco. Non potevamo non celebrare i 100 anni del Calcio Napoli, a cui abbiamo dedicato un quadro tra storie dietro le quinte, narrazione sportiva e colonne sonore con Gabriele Esposito che intonerà Primo agosto dell’artista di strada Cristian Vollaro, a cui rendiamo omaggio” – ha anticipato all’Ansa.

“Il mio ringraziamento va all’assessora al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato, amica mia e del premio; all’Arcidiocesi di Napoli che ci accoglie davanti alla meravigliosa Cattedrale di Napoli e a una squadra che lavora un anno intero per questa serata-evento che regaliamo alla nostra città”.

“Essere premiato nel cuore spirituale della mia città, davanti al Duomo, nel nome di San Gennaro, è una carezza all’anima. Il Premio San Gennaro World per me ha un significato che va oltre la musica, i palchi, i viaggi, gli incontri, Sanremo, il jazz, il Neapolitan Power, Pino, James, Toni, Joe, Rino e tutti gli artisti con cui ho avuto la fortuna di condividere la strada. Riguarda anche il Tullio bambino che usciva da scuola con gli occhi pieni di sogni e il ritmo già dentro il sangue” – ha dichiarato Tullio De Piscopo

Il prestigioso riconoscimento, un busto di San Gennaro realizzato dagli artigiani della Scarabattola, oltre a Tullio De Piscopo e Samurai Jai sarà consegnato, tra gli altri, a Pietrangelo Buttafuoco, Antonella Morea, Susy Galeone, Gianpiero D’Alessandro, Vittorio del Tufo, Gianfranco Coppola, Tommaso Starace, Emanuele Ventura.

