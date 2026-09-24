Sparatoria a Napoli, in ospedale un ragazzo di 22 anni: cosa è successo

Attimi di terrore nella serata di ieri a Napoli dove un ragazzo di 22 anni sarebbe stato ferito a colpi d’arma da fuoco per cause ancora in corso di accertamento.

Napoli, ragazzo di 22 anni ferito: cosa è successo

Il 22enne, originario di Miano, stando ad una prima ricostruzione dei fatti, sarebbe stato sparato allo stinco destro. Potrebbe essersi trattato di un tentativo di rapina sfociato nel ferimento del giovane, avvenuto nei pressi di via Dietro La Vigna.

Il giovane è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale CTO dove, per le gravi lesioni riportate, sarebbe stato sottoposto ad un intervento e, per fortuna, non è in pericolo di vita. All’interno della struttura sono giunti anche i Carabinieri del Vomero per dare il via alle indagini.

Restano, però, da chiarire la dinamica e il luogo esatto dell’ipotetico assalto. Nel luogo della presunta aggressione, infatti, non sarebbero stati ritrovati né bossoli né tracce di sangue.