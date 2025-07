Rilancio clamoroso del Napoli per Ndoye: l’offerta è da capogiro. Cifre e dettagli

Il retroscena tra Napoli e Bologna nella trattativa per Dan Ndoye

Il rilancio a cifre clamorose del Napoli per Dan Ndoye infiamma il mercato estivo. A riportarlo è Matteo Moretto su X, secondo cui nelle prossime ore il Napoli farà un altro tentativo per l’esterno del Bologna, presentando una nuova offerta da 40 milioni di euro più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita.

La proposta del club azzurro prevederebbe la solita formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto più bonus, una strategia ormai consolidata per aggirare i vincoli di bilancio e diluire l’investimento su più stagioni.

Dan Ndoye resta la priorità assoluta per il Napoli, che tuttavia si sta già muovendo su diverse piste alternative in caso di fumata nera con il Bologna. Tra queste, circola anche il nome di Raheem Sterling del Chelsea, un profilo di spessore internazionale ma con costi di ingaggio attualmente proibitivi per le casse partenopee.

La volontà del Napoli è chiara: regalare a Antonio Conte un esterno di grande impatto, e Ndoye è in cima alla lista.

Il Napoli punta tutto su Dan Ndoye

