ULTIM’ORA/ Napoli, si ferma Lukaku: il motivo e le condizioni del belga

Piccolo allarme fisico per Romelu Lukaku. Durante la seduta di allenamento atletico di ieri mattina, l’attaccante belga ha accusato un fastidio alla zona lombare della schiena. Nulla di particolarmente preoccupante al momento, ma lo staff tecnico ha preferito non rischiare.

Lukaku lascia l’allenamento del Napoli, le ultime sul belga

Big Rom ha quindi interrotto il lavoro sul campo, spostandosi in palestra per una sessione personalizzata, con l’obiettivo di non sovraccaricare la zona interessata. Un gesto di prudenza, tipico della fase di preparazione, soprattutto per un atleta dalla struttura fisica imponente come Lukaku.

Le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno, ma al momento non si teme uno stop prolungato. L’obiettivo è gestire al meglio il recupero per riportarlo in gruppo senza rischi.