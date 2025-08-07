La fidanzata di Lobotka: “Napoli è speciale. Vi racconto come mi ha conquistata Stanislav”

Simi Leskovska, giornalista slovacca e compagna del centrocampista azzurro Stanislav Lobotka, si è raccontata in una toccante intervista a Il Mattino, svelando dettagli inediti sulla loro relazione e sul suo rapporto con la città di Napoli.

Le parole della fidanzata di Lobotka

“Come ci siamo conosciuti? È una lunga storia – ha spiegato Simi –. Di fatto ci conosciamo da dieci anni. Inizialmente eravamo amici e le nostre strade si sono incrociate anche a livello professionale, visto che per lavoro seguo la nazionale di calcio slovacca. L’ho sempre considerato una persona meravigliosa e buona, ma onestamente non avrei mai pensato che potessimo diventare una coppia“.

Un rapporto nato con il tempo, ma fatto di gesti sinceri e attenzioni costanti: “La prima volta che mi ha mandato delle rose avevo 23 anni: è passato tanto tempo! Non volevo avere una relazione con un calciatore, ma lui ha insistito. Sì, gli ho dato una possibilità. Ci siamo innamorati, ed è stato meraviglioso“.

A colpire Simi è stata anche la delicatezza con cui Lobotka ha annunciato la loro relazione sui social, con parole piene d’affetto. “Lui è davvero speciale e straordinario, sia dentro che fuori dal campo. Pur conoscendolo da tempo, non mi aspettavo che parlasse così bene di me in pubblico. Ci siamo semplicemente trovati, e credo che entrambi proviamo le stesse cose. È sicuramente un piacere per ogni donna essere trattata con rispetto e onore, sia in pubblico che in privato. Sono stata davvero felice di quel suo post“.

Infine, parole d’amore anche per Napoli, città che ha conquistato il cuore della giornalista: “L’accoglienza è stata meravigliosa, mi sono sentita bene fin dal primo giorno. Napoli è calorosa, viva e affascinante. Non è solo la città dove gioca Stanislav, è un posto che mi ha davvero colpita“.