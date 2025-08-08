VIDEO/ Emanuele Calaiò riparte a Napoli dalla Terza Categoria: “L’arciere è tornato!”

A volte il calcio regala storie che vanno oltre il risultato del campo. Questa è quella di un padre, un figlio e un pallone, uniti dalla stessa maglia e dallo stesso sogno. A 43 anni, Emanuele Calaiò non ha ancora appeso gli scarpini al chiodo: dopo una carriera che l’ha visto trascinare il Napoli dalla Serie C alla Serie A e segnare in ogni piazza in cui ha giocato, ha deciso di rimettersi in gioco.

La chiamata è arrivata da Antonio Pellegrino – YouTuber e presidente della Zeta Milano, ora anche alla guida della neonata Zeta Napoli – che lo ha voluto come simbolo di un progetto ambizioso in Terza Categoria. La squadra giocherà a Cercola, dove i provini lanciati sui social hanno attirato centinaia di ragazzi pronti a dare tutto per una maglia.

Per Calaiò non si tratta solo di una nuova sfida sportiva, ma di un’occasione irripetibile: scendere in campo insieme al figlio Jacopo, vent’anni, mancino come lui e pronto a correre sulla fascia. «Lui farà le sgroppate, io spero negli assist… ma ha anche il gol nel sangue», racconta a Il Mattino l’ex bomber azzurro con un sorriso.

Consapevole di non poter più reggere i ritmi dei più giovani, l’Arciere punta sull’esperienza e sulla voglia di vivere un momento unico: «Prima di smettere definitivamente, sognavo di giocare con mio figlio. Potrei continuare a dargli consigli, ma stavolta da dentro al campo. Sarà emozionante per entrambi».

Il progetto Zeta Napoli parte con basi solide, seguendo il modello vincente di Milano, promossa al primo colpo. A Milano l’uomo immagine era Jeda, a Napoli sarà Calaiò – ma altri volti noti sono in arrivo. La presentazione social, con il claim «È tornato l’Arciere. E ha ancora frecce da scoccare», ha già fatto il giro del web: senza aver giocato una sola partita, la squadra conta oltre 40mila follower su Instagram e un seguito da club di categorie ben superiori.

Non mancherà la copertura mediatica: telecamere, fotografi e contenuti in tempo reale racconteranno ogni passo della stagione. Le partite saranno trasmesse online con la voce di Gianluigi Bagnulo, volto di Sky Sport, pronto a raccontare le giocate di Calaiò e compagni.