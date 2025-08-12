Clamoroso: “Elmas può tornare al Napoli!”. Gli aggiornamenti

Il Napoli sta valutando il clamoroso ritorno di Eljif Elmas, protagonista dello scudetto 2023 e oggi al Lipsia.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il club tedesco aveva investito 25 milioni di euro per acquistarlo lo scorso gennaio, una cifra che rende improbabile un prestito gratuito: “Il Lipsia ha investito 25 milioni, sarebbe così cortese da restituire gratis un calciatore che ha rappresentato un sacrificio vero?”.

L’idea di riportare Elmas in azzurro sarebbe nata già a Castel di Sangro e si è riaccesa negli ultimi giorni. La duttilità del macedone, capace di agire sia da punta che da centrocampista, lo rende un “jolly” ideale per dare equilibrio tattico alla squadra.

Dopo 19 gol in 189 presenze con il Napoli, a gennaio 2024 Elmas aveva chiesto la cessione per giocare con continuità, trasferendosi in Bundesliga. In Germania però ha trovato poco spazio, passando poi in prestito al Torino, dove ha segnato 4 reti e fornito buone prestazioni. I granata non hanno ancora esercitato il riscatto e così il Napoli sta valutando di riportarlo alla base per rinforzare organico e attacco.