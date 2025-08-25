ULTIM’ORA/ Romano annuncia: “Elmas ha deciso la prossima destinazione. Ecco quale”

Il Napoli continua a lavorare intensamente sul mercato per rinforzare la rosa sotto la guida di Antonio Conte, che ha già definito le linee guida tattiche per la stagione. Se l’obiettivo principale resta il sostituto di Lukaku, il club partenopeo sta cercando anche un centrocampista molto duttile, in grado di adattarsi a più ruoli, tra cui quello di falso esterno, per offrire maggiori opzioni nel nuovo sistema di gioco di Conte.

Elmas vuole solo il Napoli, le ultime

Il nome che circola con insistenza è quello di Elif Elmas, centrocampista macedone che attualmente milita nel RB Lipsia. Secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano, Elmas ha manifestato il desiderio di tornare al Napoli e ha sospeso tutte le altre trattative in corso. Le discussioni tra il club azzurro e il Lipsia per un prestito con diritto di acquisto sono già avviate, con nuovi colloqui previsti nelle prossime ore per cercare di sbloccare l’affare.

Elmas rappresenterebbe un’ottima aggiunta per il Napoli, grazie alla sua capacità di ricoprire più ruoli a centrocampo, ma anche di adattarsi come esterno, secondo le necessità tattiche di Conte. Parallelamente, il Napoli è ancora concentrato sull’arrivo di un attaccante: il primo obiettivo rimane Hojlund, giovane centravanti danese che potrebbe dare il giusto apporto offensivo alla squadra.

Il mercato del Napoli si preannuncia quindi ancora ricco di novità, con l’obiettivo di costruire una rosa competitiva per affrontare al meglio la stagione.