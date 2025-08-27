Elmas-Napoli, ci siamo. Chiusura prevista in giornata, cifre e dettagli

Sono ore decisive per il ritorno al Napoli di Eljif Elmas, il jolly di centrocampo e attacco che il club partenopeo ha individuato come rinforzo ideale per le rotazioni a disposizione di Antonio Conte. Il macedone sarà l’ultima pedina di un centrocampo stellare.

Elmas vuole solo il Napoli, le prossime ore saranno decisive

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, la trattativa con il Lipsia è in corso, ma presenta ancora alcuni nodi da sciogliere. Il Napoli ha formulato un’offerta di prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 12 milioni, ma il club tedesco “continua a prendere tempo”, come riferisce il quotidiano.

Sullo sfondo resta anche l’interesse del Marsiglia, ma Elmas ha dato la priorità esclusivamente al Napoli, ribadendo la sua volontà di tornare all’ombra del Vesuvio. “L’affare si può sbloccare da un momento all’altro attendendo l’arrivo del calciatore in Italia”, conclude Il Mattino.