Palmeri è sicuro: “Con Hojlund ed Elmas, il Napoli vincerà lo scudetto con 10 punti di vantaggio”

l Napoli si prende la scena del mercato estivo e anche i riflettori della critica. A sottolinearlo è il giornalista Tancredi Palmeri, che attraverso i suoi canali social ha elogiato in maniera decisa la campagna acquisti del club azzurro e la visione del presidente Aurelio De Laurentiis.

Tancredi Palmeri non ha dubbi sul Napoli

Il punto di svolta? L’imminente arrivo di Rasmus Hojlund e il possibile ritorno di Eljif Elmas, due colpi che alzerebbero ulteriormente il livello della rosa a disposizione di Antonio Conte.

“Cioè, il Napoli aggiunge pure Hojlund ed Elmas e stiamo ancora a chiedere chi è il favorito per lo scudetto? Di 10 punti lo vince il campionato.”

Il giornalista si sofferma anche sul bilancio economico dell’operazione mercato, sottolineando la capacità del club di rinforzarsi senza sforare i limiti finanziari:

“Se – e sottolineo se, eh – De Laurentiis ha incassato 300 e ne ha spesi solo la metà, e pure così ha fatto il miglior mercato di tutti, e non di poco, c’è solo da elogiarlo doppiamente.”

Non manca infine un riferimento al rapporto tra presidente e allenatore:

“Se c’è un allenatore che quest’anno ama il proprio presidente, quello è Antonio Conte.”

Parole forti, che confermano la percezione di un Napoli sempre più ambizioso, determinato a tornare protagonista in Serie A e in Europa. Con un allenatore carismatico in panchina, un mercato di altissimo livello e una società che sembra finalmente viaggiare compatta, i presupposti per un’annata da sogno ci sono tutti.