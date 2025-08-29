Napoli, è il giorno di Elmas: quando ci saranno le visite mediche e l’annuncio

Il Napoli ha concluso l’affare che porterà Eljif Elmas di ritorno in Italia. Da settimane il centrocampista macedone sapeva dell’interesse del club partenopeo e, appena possibile, ha messo in stand-by tutte le altre offerte. Il suo sogno sta per realizzarsi, con il trasferimento ormai ufficiale: ieri è arrivato il via libera per il viaggio verso l’Italia e oggi Elmas tornerà a Napoli per le visite mediche.

Elmas torna a Napoli, la formula dell’operazione

Il trasferimento avverrà con la formula del prestito al Lipsia per 2 milioni di euro, con la possibilità di riscatto a giugno 2026 per 17 milioni. Elmas aveva già avvisato la sua famiglia, pronta per il trasloco a Napoli, dove si preparano a tornare a casa. Dopo aver atteso la conferma dal suo agente, il centrocampista ha finalmente ricevuto i cenni necessari per completare le ultime formalità.

Il suo ritorno a Napoli rappresenta non solo la realizzazione di un sogno personale, ma anche un’importante mossa del club azzurro, che ha messo il centrocampista tra le priorità per il rinforzo della squadra. Elmas, reduce da una stagione altalenante al Lipsia, si prepara ora ad affrontare una nuova avventura al Maradona, dove spera di ritrovare la forma migliore e diventare uno dei punti di riferimento del Napoli.