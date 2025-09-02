La permanenza di Mazzocchi, il ritorno di Elmas: il Napoli ha ascoltato anche i tifosi

Gli addii strappalacrime di Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori avevano lasciato il magone in gola. Nella prima fase del calciomercato di agosto, i tifosi azzurri erano stati costretti a salutare con grande fatica due dei propri beniamini, pur sapendo che la loro partenza rappresentava una scelta quasi obbligata.

Da quel momento in poi, però, il club sembra aver voluto assecondare anche i sentimenti della piazza. E così, nonostante fosse stato inserito nella lista dei cedibili, ha scelto di trattenere Pasquale Mazzocchi, cuore partenopeo che con il suo attaccamento alla maglia era stato eletto a furor di popolo come rappresentante degli scugnizzi all’interno dello spogliatoio.

Non solo: perché quando il nome di Elmas ha iniziato a circolare prepotentemente, con il macedone che ha manifestato in tutti i modi il proprio desiderio di tornare a Napoli, i supporters hanno spinto affinché l’operazione nostalgia andasse in porto per riscaldare nuovamente i propri animi ancora feriti dai saluti carichi di emozione al Cholito e a Jack.

De Laurentiis, Conte e Manna hanno certamente percepito quelle vibrazioni, decidendo così di accontentare a ragion veduta la gente azzurra. Trattative, movimenti del cuore oltre che di mercato, che certamente hanno raccolto consenso totale, rappresentando la ciliegina su una torta tutta da gustare.